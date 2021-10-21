Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре

Поставки по газопроводу могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Поставки по "Северному потоку 2" (по первой нитке, которая уже заполнена газом) могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки "Северного потока 2".

Путин утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы: "Да, возможно - по "Северному потоку 2" (первая труба заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку - послезавтра начнется поставка) 17,5 млрд кубических метров".

Он напомнил, что "Северный поток 2" не является проектом "Газпрома" - в нем также участвуют пять европейских компаний.

"Когда европейцы формулировали принцип формирования рынка, они исходили из того, что это премиальный рынок. А он не оказывается премиальным - в Латинскую Америку и Азию газ ушел. Дефицит на европейском рынке может составить около 70 млрд кубометров. Причем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии", - заявил президент.

Путин отметил, что американские и ближневосточные компании в 2021 году сократили поставки газа в Европу, а "Газпром" нарастил поставки газа в дальнее зарубежье на 8,7%, или 11 млрд кубометров. "Газпром увеличил поставки на европейский рынок. Меня слышат хорошо все или нет? Вам сокращают, а мы увеличиваем", - подчеркнул он.

"Те европейские компании, которые получают газ по долгосрочным контрактам от "Газпрома", получают его в 4 раза дешевле, не на какие-то проценты! И "Газпром" сверхприбыли не получает. Мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах и в долгосрочных взаимных обязательствах. И тогда мы обеспечиваем возможность инвестирования в добычу и обеспечиваем необходимые объемы для наших потребителей - стабильно и надежно", - добавил Путин.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.