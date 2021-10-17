Новак заявил, что ввод "Северного потока 2" может помочь стабилизации рынка

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ввод газопровода "Северный поток 2" способен улучшить ситуацию на рынке Европы, допустил вице-премьер России Александр Новак.

"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока 2" - это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", - заявил он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. В "Газпроме" говорили о намерении начать поставку газа по новой магистрали еще в 2021 году, оценив потенциальный объем поставок до конца года в 5,6 млрд куб. м.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Выступая на "Российской энергетической неделе" Новак отметил, что газопровод достроен и проходит пуско-наладку, идет заполнение трубы технологически необходимым количеством газа.

Накануне Новак предупредил, что энергокризис, случившийся в Европе нынешней осенью, может повториться и в будущем.