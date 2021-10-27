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Во Вьетнаме начали прививать от COVID подростков с целью возобновить работу школ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама в среду начали кампанию по вакцинации от COVID-19 подростков для того, чтобы вновь открыть школы, работа которых была приостановлена более шести месяцев назад из-за распространения штамма "дельта" коронавируса, сообщает агентство Associated Press (AP).

AP отмечает, что Минздрав Вьетнама на прошлой неделе разрешил вакцинировать детей в возрасте 12 - 17 лет - примерно 14 млн вьетнамцев. К использованию для этой группы граждан допущен только препарат Pfizer/BioNTech. Приоритет при выдаче первой дозы будет отдаваться подросткам более старшего возраста в крупных городах страны.

Первыми вакцину получили примерно 1,5 тыс. подростков в городе Хошимин. Полномасштабная вакцинация этой возрастной категории населения стартует в ноябре.

AP напоминает, что вьетнамские власти закрыли школы и другие образовательные учреждения в мае, когда страна столкнулась со штаммом коронавируса "дельта". Дата возобновления работы школ не озвучивалась, но по данным AP, правительство рассчитывает осуществить это в начале 2022 года.

Всего во Вьетнаме с населением около 98 млн человек прививку от COVID-19 получили примерно 55% населения, но лишь половина из них - обе дозы.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии во Вьетнаме COVID-19 заразились свыше 892 тыс. человек, более 21,7 тыс. инфицированных умерли. При этом порядка 800 тыс. заражений и 20 тыс. заражений пришлись на период в менее чем четыре месяца на фоне распространения штамма "дельта". Наиболее сильно пострадали южные провинции страны - с эпицентром эпидемии в Хошимине.

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