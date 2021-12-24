Авиация МЧС доставила во Вьетнам 100 тыс. доз "Спутника Лайт"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России направил во Вьетнам 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"24 декабря в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации авиацией МЧС России в Социалистическую Республику Вьетнам доставлена гуманитарную помощь. 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" направлено населению дружественного государства специальным бортом. Помощь оказана в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - сказали в пресс-службе.

Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.