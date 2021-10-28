Турция поставит ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турецкая компания Baykar сообщила о расширении географии экспорта ударных беспилотников Bayraktar ТB2 ("Байрактар").

"Мы заключили экспортный контракт на поставки Bayraktar TB2 SIHA еще с одной страной", - сообщила турецкая компания в твиттере.

В сообщении говорится, что число государств, в которые будут экспортироваться беспилотники Bayraktar, увеличилось до 13.

Страна, с которой подписан контракт, не названа.

На прошлой неделе замглавы правительства Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е". По его словам, киргизские военнослужащие уже проходят обучение в Турции.

Отмечалось, что Киргизия станет первой страной Организации договора о коллективной безопасности, закупившей турецкие беспилотники. В Киргизии расположена российская авиабаза "Кант".

До этого Bayraktar TB2 закупил Азербайджан и применял эти беспилотники во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

В сентябре этого года сообщалось, что беспилотники Bayraktar демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркмении.

26 октября украинские военные заявили, что впервые применили Bayraktar в районе операции в Донбассе.

Сообщалось, что Украина в 2019 году закупила для своих вооруженных сил беспилотники Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Объем и детали контракта официально не озвучивались. По данным из открытых источников, объем контракта составил $69 млн, украинскому заказчику предполагалось поставить 6 БПЛА, 2 станции управления, 200 ед. ракет, а также запчасти к беспилотной технике.

В 2020 году украинские военные апробировали Bayraktar TB2 на тактических учениях. В апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону операции в Донбассе. В июле 2021 года украинское военное ведомство сообщило, что в Украину поставлен первый Bayraktar TB2 для Военно-морских сил.

В Москве негативно отнеслись к передаче Украине турецких ударных беспилотников и заключении соглашения о создании на Украине учебного центра по их модернизации. "Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна", - заявил 30 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У России нет планов купить у Турции беспилотники, сообщили "Интерфаксу" 21 апреля в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов "Байрактар", так как обладает собственными БПЛА подобного класса "Орион", которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт", - сказала тогда агентству пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.

Как сообщал "Интерфакс", по официальным данным на вооружении российской армии есть только небольшие дроны-разведчики, например, "Тахион", "Элерон-3", "Леер", "Орлан-10" и др.

Отдельные образцы ударных беспилотников проходят опытную эксплуатацию в войсках, но серийное производство пока не развернуто. В частности, это "Орион" (ОКР "Иноходец") разработки компании "Кронштадт", БЛА "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" и малоразмерные "дроны-камикадзе" КУБ-БЛА и "Ланцет" разработки "Калашникова".

В августе стало известно, что импортозамещенный беспилотник "Форпост-Р", ранее производившийся по израильской лицензии, получил ударные функции - "вооруженный" двумя ракетами экспонат был показан на форуме "Армия-2021".

Также на форуме "Армия" Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска ударных беспилотников "Форпост" и "Сириус" (модификация "Ориона" с увеличенной массой и полезной нагрузкой).

Среди российских тяжелых ударных беспилотников в наиболее продвинутой стадии находятся работы по 20-тонному беспилотнику "Охотник" разработки компании "Сухой" и БЛА "Альтиус" массой 6 тонн (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА).

Гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил в интервью "Интерфаксу" в августе, что экспорт разведывательно-ударных беспилотников "Орион" может начаться в 2022 году.

По его словам, иностранных заказчиков больше интересует модификация "Ориона", совмещающая ударные и разведывательные функции. "Переговоры мы совместно с "Рособоронэкспортом" ведем с представителями стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Конкретные страны называть не буду. Сбором заявок занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству", - сказал тогда Богатиков.

В том интервью Богатиков заявил, что турецкий Bayraktar не прошел бы государственные испытания в России.

"Сейчас все сравнивают наш "Орион" с турецким "Байрактаром". Но если бы "Байрактар" создавали в России, он бы не прошел госиспытания по нашим требованиям. В нашем "Орионе" мы уверены - он превосходит турецкого коллегу по многим параметрам", - сказал Богатиков.

Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж ударных дронов "Орион", сообщил 21 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По данным компании "Кронштадт", на МАКС-2021 состоялись переговоры об экспортных поставках "Ориона" с делегациями из 13 стран.