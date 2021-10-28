Граничащий с РФ китайский Хэйхэ ввел карантин из-за новых случаев COVID-19

Фото: Stringer/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Приграничный китайский город Хэйхэ, расположенный на берегу Амура напротив столицы Амурской области, ввел карантин после выявленных случаев заражения COVID-19.

Пекинская газета Beijing News со ссылкой на данные комиссии здравоохранения провинции Хэйлунцзян сообщает, что в среду в провинции Хэйлунцзян в Хэйхэ был подтвержден случай коронавирусной пневмонии.

После обследования граждан установлены еще три местных жителя, которые являлись бессимптомными носителями COVID-19. Местные власти устанавливают граждан, контактировавших с инфицированными жителями Хэйхэ.

Издание со ссылкой на решение штаб-квартиры ведущей группы по реагированию на новую коронавирусную инфекцию и эпидемию пневмонии города Хэйхэ сообщает, что с 28 октября в Хэйхэ вводится строгий контроль за перемещением транспорта, движение всех автобусов и такси будет приостановлено.

"За исключением отделов безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают функционирование общественной жизни, все операции будут будет приостановлены; производство и бизнес будут приостановлены", - цитирует решение штаба Beijing News.

Ограничено время работы супермаркетов, складов и аптек. Отменены общественные мероприятия, закрыты места массового сбора граждан. Выезд транспортных средств из города запрещен, за исключением тех, которые обеспечивают город жизненно необходимыми товарами.

Во вторник город Ланьчжоу на северо-западе Китая также помещен на карантин после вспышки COVID-19. Жителям города запрещено покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Ограничения ввели после выявления в Китае 29 новых случаев инфицирования, шесть из которых приходятся на Ланьчжоу.

Хэйхэ - городской округ провинции Хэйлунцзян КНР. Город расположен напротив Благовещенска Амурской области, приграничные города имеют тесные экономические связи, налажено речное сообщение. Между городами построен автомобильный мост, который пока не удается запустить в работу из-за эпидемиологической обстановки.