Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Граничащий с РФ китайский Хэйхэ ввел карантин из-за новых случаев COVID-19

Граничащий с РФ китайский Хэйхэ ввел карантин из-за новых случаев COVID-19
Фото: Stringer/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Приграничный китайский город Хэйхэ, расположенный на берегу Амура напротив столицы Амурской области, ввел карантин после выявленных случаев заражения COVID-19.

Пекинская газета Beijing News со ссылкой на данные комиссии здравоохранения провинции Хэйлунцзян сообщает, что в среду в провинции Хэйлунцзян в Хэйхэ был подтвержден случай коронавирусной пневмонии.

После обследования граждан установлены еще три местных жителя, которые являлись бессимптомными носителями COVID-19. Местные власти устанавливают граждан, контактировавших с инфицированными жителями Хэйхэ.

Издание со ссылкой на решение штаб-квартиры ведущей группы по реагированию на новую коронавирусную инфекцию и эпидемию пневмонии города Хэйхэ сообщает, что с 28 октября в Хэйхэ вводится строгий контроль за перемещением транспорта, движение всех автобусов и такси будет приостановлено.

"За исключением отделов безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают функционирование общественной жизни, все операции будут будет приостановлены; производство и бизнес будут приостановлены", - цитирует решение штаба Beijing News.

Ограничено время работы супермаркетов, складов и аптек. Отменены общественные мероприятия, закрыты места массового сбора граждан. Выезд транспортных средств из города запрещен, за исключением тех, которые обеспечивают город жизненно необходимыми товарами.

Во вторник город Ланьчжоу на северо-западе Китая также помещен на карантин после вспышки COVID-19. Жителям города запрещено покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Ограничения ввели после выявления в Китае 29 новых случаев инфицирования, шесть из которых приходятся на Ланьчжоу.

Хэйхэ - городской округ провинции Хэйлунцзян КНР. Город расположен напротив Благовещенска Амурской области, приграничные города имеют тесные экономические связи, налажено речное сообщение. Между городами построен автомобильный мост, который пока не удается запустить в работу из-за эпидемиологической обстановки.

Хроника коронавируса. Октябрь.

18
Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре25 октября. В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.20 октября. Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре
Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Хэйлунцзян Хэйхэ Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,9 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 28 октября

Посольство США в РФ сведет работу к минимуму, если не будет увеличено число дипвиз

NBC сообщил об атаке хакеров из РФ на Национальную стрелковую ассоциацию США

Багеты во французских булочных могут резко подорожать

Багеты во французских булочных могут резко подорожать

Дефицит США в торговле товарами в сентябре достиг рекорда

Что произошло за день: среда, 27 октября

Продажи сигарет в США выросли впервые за 20 лет

Продажи сигарет в США выросли впервые за 20 лет

"Скифское золото" останется в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда

Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро в сутки за неисполнение законов ЕС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });