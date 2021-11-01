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Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию остановлены из-за аварии в Болгарии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Поставки газа через Болгарию в Румынию, Сербию и Венгрию остановлены из-за произошедшей в ночь на 1 ноября аварии на газопроводе "Булгартрансгаза", сообщила газотранспортная организация.

При этом "Булгартрансгаз" отмечает, что уже утром транспорт газа в Румынию был частично восстановлен. Болгарские газовики работают над восстановлением газопровода.

После ЧП Сербия импортировала газ из Венгрии (5 млн куб. м), и собирается задействовать запасы газа своем хранилище "Банатский двор". Из-за аварии остановилась ТЭЦ города Нови-Сад, что привело к прекращению подачи тепла и горячей воды, сообщает сербское агентство Tanjug.

Болгария Румыния Сербия Венгрия

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