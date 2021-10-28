Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Израиль разрешил въезд с 15 ноября привитым "Спутником V" туристам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Израиля обнародовало правила, по которым туристы, в том числе вакцинированные вакциной "Спутник V", смогут посещать страну, передают в четверг израильские СМИ.

В миреВ Израиле на фоне активной вакцинации резко снизилась заболеваемость COVIDЧитать подробнее

По данным портала newsru.co.il, с 1 ноября страну смогут посещать туристы, которые за 14 дней до визита не были в "красной зоне", были вакцинированы одной из признанных ВОЗ вакцин или уже переболели коронавирусом. Попасть в Израиль можно будет только через аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Туристы, которые не соответствуют этим требованиям, смогут посетить страну только с разрешения комиссии Управления регистрации населения.

Иностранцы, привитые вакциной "Спутник V", смогут посещать Израиль с 15 ноября, и по прибытии они должны будут находиться на карантине до тех пор, пока не получат положительный результат серологической проверки, то есть теста на антитела.

За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8 тыс. смертей от заболевания. Около 62% населения получили обе дозы вакцины.

Израиль Спутник V

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Индии 103 млн человек не пришли на прививку от COVID второй дозой

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В МИД РФ сочли, что Киев ведет дело к силовому возвращению Донбасса

В МИД РФ сочли, что Киев ведет дело к силовому возвращению Донбасса

Экс-сотрудник "Штази" получил условный срок за шпионаж в пользу России

В Анкаре допустили вариант покупки истребителей у РФ вместо США

В Анкаре допустили вариант покупки истребителей у РФ вместо США

В Греции запретили халяльный и кошерный убой скота

В Греции запретили халяльный и кошерный убой скота

Южная Корея выдала США россиянина, обвиненного в киберпреступлениях

Южная Корея выдала США россиянина, обвиненного в киберпреступлениях

СК Белоруссии подтвердил гибель в СИЗО подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,9 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 28 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });