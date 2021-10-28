Израиль разрешил въезд с 15 ноября привитым "Спутником V" туристам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Израиля обнародовало правила, по которым туристы, в том числе вакцинированные вакциной "Спутник V", смогут посещать страну, передают в четверг израильские СМИ.

По данным портала newsru.co.il, с 1 ноября страну смогут посещать туристы, которые за 14 дней до визита не были в "красной зоне", были вакцинированы одной из признанных ВОЗ вакцин или уже переболели коронавирусом. Попасть в Израиль можно будет только через аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Туристы, которые не соответствуют этим требованиям, смогут посетить страну только с разрешения комиссии Управления регистрации населения.

Иностранцы, привитые вакциной "Спутник V", смогут посещать Израиль с 15 ноября, и по прибытии они должны будут находиться на карантине до тех пор, пока не получат положительный результат серологической проверки, то есть теста на антитела.

За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8 тыс. смертей от заболевания. Около 62% населения получили обе дозы вакцины.