Роспотребнадзор и израильская делегация обсудили вопросы борьбы с COVID-19

Решено создать рабочую группу по вопросам борьбы с COVID-19

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с израильской делегацией, прибывшей в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID-19, сообщает в воскресенье официальный сайт ведомства.

В состав израильской делегации, возглавляемой министром туризма Йоэлем Развозовым, также вошли руководитель штаба по борьбе с COVID-19 профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.

"В ходе встречи состоялся обмен актуальными данными по эпидемиологической ситуации в России и Израиле и циркулирующих штаммах коронавируса. Партнёры отметили широкий охват тестирования на новую коронавирусную инфекцию в России и высокий уровень лабораторной диагностики, позволяющий в течение 24 часов получить результаты ПЦР-теста, а также осуществлять секвенирование штаммов, что особенно важно в связи с возникновением новых вариаций коронавирусов", - говорится в сообщении.

Сторонами отмечено, что только вакцинация может остановить пандемию, предотвратить тяжёлое течение болезни и спасти жизни. Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвёртой волны подъёма заболеваемости.

"Учитывая большой объём накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контакты с израильской стороной будут продолжены, в том числе для рассмотрения вопроса о восстановлении авиасообщения между Россией и Израилем.