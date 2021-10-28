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Штормовой ветер оставил без электричества сотни тысяч домов на востоке США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы работают над восстановлением электроснабжения сотен тысяч домов и предприятий в Новой Англии (регион на северо-востоке США) после того, как штормовой ветер обрушился на побережье утром 28 октября, сообщает ABC News.

Почти 300 тыс. потребителей остались без электричества утром в четверг, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Массачусетс. Еще несколько тысяч отключений электричества зафиксировано в Род-Айленде.

По словам коммунальных служб, в некоторых районах на юго-востоке штата Массачусетс может пройти несколько дней прежде чем электричество будет полностью восстановлено. В некоторых городах этого района до 75% потребителей все еще оставались без электричества в четверг днем.

В Куинси (штат Массачусетс) шторм снес крышу жилого комплекса, вынудив жильцов 12 квартир остановиться в отеле, сообщает новостной канал WBZ. В соседнем Веймуте Красный Крест открыл временное убежище для жителей, оставшихся без электричества.

В Нью-Джерси погиб водитель автомобиля. В городке Моррис один человек пострадал после падения ветки дерева. Власти Нью-Йорка также обнаружили тело байдарочника, пропавшего во вторник у берегов Лонг-Айленда.

США Новая Англия

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