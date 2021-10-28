NASA обсуждает необходимость ремонта солнечной панели на космическом зонде Lucy

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обсуждает, стоит ли пытаться починить заклинившую солнечную панель на недавно запущенном космическом корабле Lucy, направляющемся исследовать астероиды, сообщает ABC News.

Проблема возникла вскоре после старта космического корабля 16 октября. NASA сообщило в среду, что одна из двух гигантских круглых солнечных панелей Lucy открылась только на 75-95%. Шнур удерживает его на месте. Любая попытка повторного разворачивания крыла, диаметр которого составляет 7 метров, не произойдет до середины ноября.

До сих пор проблема не повлияла на дальний полет космического корабля, поэтому, по данным ведомства, нет необходимости спешить с определением следующего шага.

Ранее, 16 октября космический зонд Lucy вышел на межпланетную траекторию. Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 05:34 по времени Восточного побережья США (в 12:34 по Москве). Миссия стоимостью почти $1 млрд направлена на исследование семи так называемых Троянских астероидов (названы по именам персонажей Троянской войны, описанных в Илиаде), которые могут рассказать о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.