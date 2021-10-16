Зонд Lucy стоимостью $1 млрд стартует для изучения астероидов вблизи Юпитера

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат Lucy, который поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, в субботу стартует с миссией по изучению так называемых Троянских астероидов возле планеты Юпитер, сообщает НАСА.

Как полагают ученые, эти небольшие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и планета, представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде во временное окно с 05:34 до 06:49 по времени Восточного побережья США (с 12:34 до 13:49 мск).

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

"Это уникальная возможность для открытий, поскольку мы будем исследовать далекое прошлое нашей Солнечной системы", - сказал научный сотрудник проекта Lucy в NASA Том Стэтлер.

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Миссия аппарата длиной 6.3 млрд км продлится 12 лет. Lucy будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Вся его научная нагрузка состоит из средств дистанционных наблюдений. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Научные инструменты зонда позволят получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролёт аппарата мимо Троянского астероида вблизи Юпитера ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд изучит восемь астероидов.

Стоимость миссии оценивается $ 981 млн.