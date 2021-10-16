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Космический зонд Lucy вышел на межпланетную траекторию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат Lucy, стартовавший в субботу с миссией по изучению так называемых Троянских астероидов, которые кружат вокруг Солнца на той же орбите что и планета Юпитер, вышел на межпланетную траекторию, сообщило НАСА.

Как полагают ученые, эти небольшие небесные тела представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 05:34 по времени Восточного побережья США (в 12:34 по Москве).

После выхода на орбиту на зонде благополучно раскрылись солнечные панели, которые начали питать энергией системы аппарата. С зондом установлена связь.

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

НАСА Юпитер Lucy

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