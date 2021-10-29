Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе

Фото: ТАСС / Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / МР

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск заявил о планах открыть новый университет в Техасе.

Am thinking of starting new university:

Texas Institute of Technology & Science — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021

"Я подумываю открыть новый университет - Институт технологии и науки Техаса", - написал Маск в твиттере.

Подробности о новом проекте предприниматель пока не раскрыл.

Сам Маск учился в Королевском университете в Кингстоне в течение двух лет. Затем перевелся в Университет Пенсильвании, где получил степени бакалавра по физике и экономике. Непродолжительное время он учился в Стэнфордском университете, однако бросил учебу через два дня.