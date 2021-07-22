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Илон Маск и и SpaceX не планируют продавать свои биткойны

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Основатель Тesla Илон Маск и его аэрокосмическая компания SpaceX владеют биткойнами и не планируют продавать их. Об этом сам бизнесмен сообщил на конференции "The B Word".

"Я хотел бы, чтобы биткойн дорожал. Если его цена будет снижаться, я буду терять деньги", - сказал он.

Кроме биткойнов, у Маска есть криптовалюты Ethereum (эфир) и Dogecoin, обе его компании - Tesla и SpaceX - владеют исключительно биткойнами.

В апреле этого года Tesla сообщала, что владеет биткойнами на сумму порядка $1,3 млрд.

Маск регулярно пишет в Twitter о криптовалютах, курсы которых активно реагируют на его сообщения. Так, мартовское заявление Маска о том, что за биткойны можно будет купить автомобили Tesla, привело к скачку курса криптовалюты. В мае, однако, он объявил, что его компания не будет принимать биткойны для оплаты автомобилей, поставив под сомнение "чистоту" источников электроэнергии, используемой для майнинга биткойна.

В среду Маск в очередной раз отметил, что Tesla вновь разрешит покупателям расплачиваться криптовалютами, если процесс майнинга станет меньше зависеть от ископаемых видов топлива. Для этого, по его словам, нужно, чтобы не менее 50% электроэнергии, используемой для майнинга криптовалют, была "чистой".

"Кажется, майнинг биткойна все больше смещается к возобновляемым источникам энергии, - сказал Маск. - Гидроэнергетика, геотермальная и ядерная энергетика - все это хорошие источники для обеспечения майнинга".

Биткойн в четверг торгуется на уровне $31875 - чуть выше уровня закрытия предыдущей сессии, составившего $31864. В среду стоимость криптовалюты поднималась на заявлениях Маска до $32 820, однако подъем был краткосрочным.

Эфир торгуется на уровне $1987 (+2%), Dogecoin - $0,1907 (+0,8%).

Илон Маск Tesla SpaceX Ethereum Dogecoin США

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