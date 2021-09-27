Tesla создала дата-центр в Китае

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc создал дата-центр в Китае для хранения всех данных, генерируемых его бизнесом в Китае, включая данные производства, продаж, обслуживания и зарядки, сообщил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

"Вся личная информация надежно хранится в Китае без передачи за границу. Только в очень редких случаях, например, когда запчасти заказываются из-за рубежа, некоторые данные будут передаваться через границу с соответствующего разрешения", - сказал Маск в видеообращении в ходе Всемирной конференции по вопросам интернета-2021, которая проходит в КНР.

"Безопасность данных является ключом к успеху интеллектуальных транспортных средств с сетевыми возможностями (ICV). Это не только тесно связано с интересами отдельных людей, но и имеет значение для всего общества", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Tesla работает с регулирующими органами над поиском наилучшего решения для обеспечения безопасности данных, отметил глава автопроизводителя.

В 2019 году Tesla построила свою первую гигафабрику за пределами США в Шанхае. Ее производственные мощности составляют 500 тыс. машин в год. Ожидается, что к концу этого года уровень локализации на заводе составит около 90%. Tesla считает Китай вторым по значимости рынком после США.