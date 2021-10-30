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Запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС перенесли на 3 ноября из-за непогоды

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX к Международной космической станции, который планировалось осуществить в воскресенье, перенесен на 3 ноября, сообщило в субботу НАСА.

"NASA и SpaceX на данный момент планируют провести запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС 3 ноября в 01:10 по времени Восточного побережья США (08:10 по Москве) из-за мощной штормовой системы, проходящей через долину Огайо (штат Кентукки) и северо-восток Соединенных Штатов в эти выходные, в результате которой возникли сильные ветры и большие волны в Атлантическом океане вдоль траектории полета Crew Dragon", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 3 ноября погодные условия для запуска улучшатся, отметили в американском космическом агентстве.

Планируется, что Crew Dragon-3 состыкуется со станцией в тот же день в районе 23:00 по времени Восточного побережья США (16:00 по Москве).

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки LC-39А Космического центра имени Кеннеди.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В течение нескольких дней оба экипажа будут одновременно находиться на станции. Возвращение Crew Dragon-2 на Землю произойдет через несколько дней после прибытия нового экипажа. Спускаемая капсула должна будет с помощью парашютной системы совершить мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, разработанным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.

МКС Crew Dragon SpaceX НАСА

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