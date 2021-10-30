Запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС перенесли на 3 ноября из-за непогоды

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX к Международной космической станции, который планировалось осуществить в воскресенье, перенесен на 3 ноября, сообщило в субботу НАСА.

"NASA и SpaceX на данный момент планируют провести запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС 3 ноября в 01:10 по времени Восточного побережья США (08:10 по Москве) из-за мощной штормовой системы, проходящей через долину Огайо (штат Кентукки) и северо-восток Соединенных Штатов в эти выходные, в результате которой возникли сильные ветры и большие волны в Атлантическом океане вдоль траектории полета Crew Dragon", - говорится в сообщении.

Launch Update ➡️ @NASA's @SpaceX #Crew3 mission is now targeted for Wednesday, Nov. 3 at 1:10am ET due to a large storm system elevating winds and waves in the Atlantic Ocean along the Crew Dragon flight path for the Oct. 31 launch attempt. Learn more: https://t.co/WdCdLAKnd4 pic.twitter.com/Z2u0nFRmC6 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) October 30, 2021

Ожидается, что 3 ноября погодные условия для запуска улучшатся, отметили в американском космическом агентстве.

Планируется, что Crew Dragon-3 состыкуется со станцией в тот же день в районе 23:00 по времени Восточного побережья США (16:00 по Москве).

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки LC-39А Космического центра имени Кеннеди.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В течение нескольких дней оба экипажа будут одновременно находиться на станции. Возвращение Crew Dragon-2 на Землю произойдет через несколько дней после прибытия нового экипажа. Спускаемая капсула должна будет с помощью парашютной системы совершить мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.