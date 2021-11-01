Полет миссии Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за медицинской проблемы члена экипажа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Полёт миссии Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС), ранее запланированный на 3-е ноября, откладывается, сообщило в понедельник НАСА.

"НАСА откладывает предстоящий запуск миссии SpaceX Crew-3 из-за небольшой медицинской проблемы, не связанной с коронавирусной инфекцией, у одного из членов экипажа", - говорится в сообщении на сайте НАСА.

Ранее запуск миссии к МКС планировался на 31 октября, однако он был впоследствии перенесен на 3 ноября в связи с непогодой.

Из-за мощного шторма, проносящегося через северо-восток Соединенных Штатов, возникли сильные ветры и большие волны в Атлантическом океане вдоль траектории полета Crew Dragon. Это могло создать проблемы не только для старта и приводнения спускаемой капсулы в случае аварийного запуска, но и для посадки первой многоразовой ступени носителя Falcon 9 SpaceX на плавучую платформу в Атлантике.

По информации НАСА, ближайшее окно для запуска откроется 6 ноября в 11:36 по Восточному тихоокеанскому времени (18:36 мск).

Астронавты останутся на карантине в Космическом центре имени Кеннеди до запуска.

В состав экипажа входят астронавты НАСА Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В течение нескольких дней оба экипажа будут одновременно находиться на станции. Возвращение Crew Dragon-2 на Землю произойдет через несколько дней после прибытия нового экипажа. Спускаемая капсула должна будет с помощью парашютной системы совершить мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, разработанным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.

Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.