Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ОАЭ заявили, что отзывают посла из Бейрута

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ в субботу объявили, что отзывают на родину посла из Ливана, сообщает телеканал Al Arabiya.

Также власти рекомендовали подданным ОАЭ более не совершать поездки в Ливан.

Региональные СМИ отмечают, что таким образом ОАЭ стала четвертой страной региона, отозвавшей посла из Ливана. Так, накануне стало известно об аналогичном шаге Саудовской Аравии. Как сообщило издание Saudi Gazette, саудовские власти также запретили весь импорт товаров из Ливана.

Агентство Associated Press сообщало, что решение Эр-Рияда последовало после того, как в соцсетях появилась видеозапись заявления министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ". Однако данные заявления он сделал до того, как в сентябре был выбран на этот пост.

Вслед за Эр-Риядом послов отозвали Бахрейн и Кувейт.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Ливан ОАЭ

Новости по теме

Новости

В столице Судана на акции протеста собрались тысячи людей

В столице Судана на акции протеста собрались тысячи людей

Патрушев объяснил цель субсидирования Западом "зеленой" энергетики Украины

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 30 октября

Пандемия коронавируса

В Китае зафиксировали рекордное с сентября число инфицированных COVID-19

США ужесточат санкции против Ирана, чтобы помешать его программе создания беспилотников

США ужесточат санкции против Ирана, чтобы помешать его программе создания беспилотников

Тиньков заплатил $509 млн по налоговым претензиям США

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе
Пандемия коронавируса

Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

США по итогам расследования подтвердили рыночный статус экономики РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });