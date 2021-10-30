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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Грузии оппозиция проиграла второй тур местных выборов во всех 20 муниципалитетах

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" лидируют во всех 20 муниципалитетах, где в субботу проходил второй тур местных выборов, - заявил на брифинге в ночь на воскресенье председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Согласно официальным данным подписанных актов итогов голосования с практически всех избирательных участков, лидируют кандидаты нашей партии. В частности, в Тбилиси подсчитаны данные с 645 из 769 участков, и лидирует наш кандидат в мэры Каха Каладзе с 55,6% поддержки избирателей", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что данные получены от представителей "Грузинской мечты" в избирательных комиссиях.

"Оппозиция должна ждать очередных парламентских выборов в 2024 году", - сказал Кобахидзе.

ЦИК Грузии к утру воскресенья подсчитал итоги состоявшегося в субботу голосования на местных выборах на 1446 из 3743 избирательных участках. По имеющимся данным правящая партия набрала - 48,56%, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 31,23%.

ЦИК Грузии Грузия Грузинская мечта Каха Каладзе Ираклий Кобахидзе

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