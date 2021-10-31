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В пяти крупных городах Грузии на выборах мэров побеждают кандидаты от правящей партии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Рустави, Поти и Кутаиси - на выборах мэров побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, после подсчета более 84,9% голосов избирателей в Тбилиси лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал более 55,5%.

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Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице более 44,4%.

По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии продолжают лидировать также в городах Кутаиси, Рустави и Батуми.

В Кутаиси, в частности, после подсчета более 57,2% голосов продолжает лидировать кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили, набрав к этому времени более 51,8%, а кандидат от ЕНД, бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе - более 48,1%.

В Рустави после подсчета более 93,1% голосов лидирует кандидат от правящей партии Нино Лацабидзе - более 54%, а кандидат от ЕНД Давид Киркитадзе набрал более 45,9%.

В Батуми после подсчета более 76,1% голосов лидирует кандидат от "Грузинской мечты" - Арчил Чиковани, набрав более 51%, а кандидат от ЕНД Георгий Киртадзе в Батуми на данном этапе получил более 48,9%.

Между тем, в Поти подсчитаны 100% голосов избирателей и там победу одержал кандидат от правящей партии Бека Вачарадзе 57,35%.

Кандидат от ЕНД Гиги Угулава, который набрал 42,65%, уже заявил журналистам о том, что признавать результаты выборов не собирается.

Грузия

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