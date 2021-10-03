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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на состоявшихся местных выборах в Грузии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В ЦИК Грузии к утру воскресенья подсчитаны итоги состоявшегося в субботу голосования на местных выборах на 1446 из 3743 избирательных участках.

По имеющимся данным правящая партия набрала - 48,56%, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 31,23%.

Как заявил журналистам председатель ЦИК Гиоргий Каландаришвили, окончательные данные голосования на местных выборах будут известны в ближайшие часы.

Представители грузинских оппозиционных партий и Михаил Саакашвили, который является неформальным лидером партии "Единое национальное движение", считают местные выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.

Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

Соглашение долгое время отказывалась подписывать ЕНД. Из-за позиции ЕНД в конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах, больше не действительно. Позже, в начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.

Ранее экзит-полы показали победу "Грузинской мечты" на местных выборах. По опросу, проведенному по заказу телекомпании "Имеди" компанией Gorbi, на выборах побеждает правящая партия, набравшая на всех избирательных участках поддержку более 47,6% избирателей, а самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 27,1% голосов.

Грузинский телеканал "Мтавари архи" заказал проведение экзит-пола у компании Ipsos, которая также подтвердила первенство правящей партии "Грузинская мечта" - 38,6%, а партия "Единое национальное движение набирает 33%.

Еще одни грузинский телеканал "Формула" заказал опрос кампании Edison Research, по которому также лидирует "Грузинская мечта" - 43%, "Единое национальное движение" - 39%.

Грузия ЦИК Грузии

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