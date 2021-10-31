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Глава ВОЗ обсудил с Лавровым вопросы предотвращения угроз здравоохранению

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Роль ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ИФ) в предотвращении угроз здравоохранению обсудили на встрече ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Провел встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы сошлись во мнении относительно необходимости укрепления структуры здравоохранения в мире, в том числе ключевой роли ВОЗ в предотвращении угроз здравоохранению", - написал глава ВОЗ в твиттере в воскресенье.

Гебрейесус отметил, что также обсудил с Лавровым предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, посвященную соглашению по готовности и ответу на пандемии.

Встреча состоялась в рамках мероприятий "группы двадцати" в Риме.

Рим ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус Сергей Лавров

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