Глава ВОЗ обсудил с Лавровым вопросы предотвращения угроз здравоохранению

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Роль ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ИФ) в предотвращении угроз здравоохранению обсудили на встрече ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Провел встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы сошлись во мнении относительно необходимости укрепления структуры здравоохранения в мире, в том числе ключевой роли ВОЗ в предотвращении угроз здравоохранению", - написал глава ВОЗ в твиттере в воскресенье.

Met Sergey Lavrov, @mfa_russia, at the #G20RomeSummit & agreed we must strengthen the 🌏 health architecture, incl @WHO's key role, to prevent health threats. Also discussed upcoming World Health Assembly special session on an int'l pact on pandemic preparedness & response. pic.twitter.com/DmPps8r0eI — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 31, 2021

Гебрейесус отметил, что также обсудил с Лавровым предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, посвященную соглашению по готовности и ответу на пандемии.

Встреча состоялась в рамках мероприятий "группы двадцати" в Риме.