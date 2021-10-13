ВОЗ представила группу ученых для изучения новых опасных патогенов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в среду список из 26 ученых, которые будут изучать потенциально опасные новые патогены и работать над предотвращением пандемий в будущем, также они будут изучать коронавирус COVID-19, сообщается на сайте ВОЗ.

"Мы очень довольны группой отобранных экспертов и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы мир стал более безопасным", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он отметил, что появление новых вирусов - это естественный природный процесс, и SARS-CoV-2 не будет последним. По словам Гебрейесуса, исследование источников возникновения новых патогенов необходимо для предотвращения в будущем вспышек инфекций с эпидемическим и пандемическим потенциалом.

Коронавирус COVID-19 впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце 2019 года и затем начал распространяться по всему миру. Спустя несколько месяцев, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Большинство ученых изначально считали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью, в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.

Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.