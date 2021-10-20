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ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения
Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра организации по одобрению препаратов для профилактики COVID-19.

"Процесс возобновлен, ожидается завершение", - сообщается в реестре организации по статусу одобрения вакцин от COVID-19.

Отмечается, что ожидаемая дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ всех необходимых данных и завершения последующей инспекции.

15 сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO, региональный офис ВОЗ) доктор Жарбас Барбоса в ходе видеоконференции сообщил, что процесс одобрения российской вакцины приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.

"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", - сказал Барбоса.

2 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом заявил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры. 4 сентября он сообщил, что необходимые ВОЗ для продолжения процедуры одобрения документы будут предоставлены в течение одной-полутора недель.

"Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенному правилу, сейчас дооформлены, вносятся, те разногласия, которые были, все сняты. Поэтому производственные площадки и регистрирующая компания в течение недели-полутора должны довнести весь пакет документов и начнется дальнейший процесс", - сказал Мурашко в ходе пленарной сессии форума "Биотехмед".

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус Спутник V

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