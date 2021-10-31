Путин допустил, что проекты сохранения лесов полезнее инвестиций в "зеленую" энергетику

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает необходимым создать международный рейтинг наиболее результативных экологических проектов. По его мнению, вошедшие в него, к примеру, проекты по сохранению лесов могут оказаться эффективнее инвестиций в возобновляемую энергетику.

"Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар", - сказал он в ходе саммита G20.

Президент РФ отметил, что вошедшие в рейтинг проекты, предусматривающие меры, например, по сохранению лесов, могут оказаться более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику.

Путин рассказал, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления.

"Вот почему мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы нашей территории", - заявил он.

"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза, - сказал Путин. - За десять лет она увеличилась почти на полградуса".

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Италия принимает его впервые в своей истории.

В воскресенье проходит второе заседание саммита G20, его тема, по данным Кремля, "Изменение климата и окружающая среда". Путин участвует в нем в режиме видеоконференции.