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Путин по видеосвязи участвует во втором заседании саммита G20

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во втором рабочем заседании глав делегаций стран-участниц "Группы двадцати", приглашенных государств и международных организаций, проходящем в Риме, сообщает в воскресенье сайт Кремля.

Как отмечается, тема второго заседания - "Изменение климата и окружающая среда".

Лидеры обсудят, в частности, вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

Накануне Путин, в частности, призвал лидеров G20 обеспечить взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации, а также нормализовать денежно-кредитную политику.

Саммит лидеров G20 проходит в Риме 30-31 октября. Италия принимает его впервые в своей истории.

Италия Рим G20 Владимир Путин

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