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В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Японии в воскресенье стартуют выборы в палату представителей - нижнюю палату парламента страны.

Японские СМИ отмечают, что на этих выборах решается вопрос, получит ли коалиция нового премьер-министра страны и председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды, утвержденного на этом посту 4 октября, мандат на реализацию мер по борьбе с пандемией COVID-19 и на продолжение экономического курса.

Это был самый короткий период между вступлением премьер-министра в должность и роспуском нижней палаты в истории Японии после Второй мировой войны.

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Правящая ЛДП и союзная ей партия "Комэйто" будут добиваться цели сохранить большинство в 465-местной палате представителей. Однако социологические исследования показывают, что, хотя правящая коалиция, по-видимому, удержит большинство в палате, то есть не менее 233 мест, однако ЛДП грозит получить мест меньше прежнего: до роспуска решением премьер-министра палаты 14 октября на ЛДП приходилось 276 мест.

Вместе с тем опрос общественного мнения, проведенный агентством "Киодо", показал, что в 70 одномандатных округах предпочтения по отношению к кандидатам правящей коалиции и к оппозиционным кандидатам практически равны. К тому же, 40% респондентов не определились с выбором, что осложняет прогнозирование итогов голосования, отмечают СМИ.

В субботу японские политические лидеры обратились с финальными обращениями к избирателям. В частности, Фумио Кисида, выступая в префектуре Сайтама, пообещал увеличить количество койко-мест для лечения больных COVID-19, а также начать с декабря распределение дополнительных - бустерных - доз вакцины против коронавируса. Кроме этого, он говорил об экономических перспективах.

"Мы оживим японскую экономику и гарантируем, что ее плодами насладятся все, а не только избранные. Оппозиция думает только о перераспределении, но без (экономического - ИФ) роста со временем распределять станет нечего", - цитировало слова премьера издание "Майнити".

"Эти выборы - упорная борьба, в самом деле, почти равное соперничество", - в то же время признал он.

"Майнити" отмечает, что ЛДП, правящая в Японии основную часть времени за последние 60 лет, в настоящий момент сталкивается с серьезнейшей угрозой со стороны Конституционно-демократической партии (КДП) Японии, которая сформировала альянс с Коммунистической партией Японии и другими оппозиционными группами с целью продвигать одних и тех же кандидатов в тех округах, где удается вести электоральную борьбу.

"Мы просим вас вынести вердикт о девяти годах правления (премьер-министров - ИФ) Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга", - заявил председатель Коммунистической партии Кадзуо Сии, выступая с предвыборной речью в городе Тиба.

Он также подверг критике правительство за недостаточно эффективное, по его словам, реагирование на эпидемию COVID-19.

КДП и их союзники утверждают, что экономический курс "абэномика", разработанный для вывода страны из затянувшегося периода стагнации и осуществлявшийся при премьерах Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суге, привел лишь к росту корпоративных доходов и биржевого курса, но не зарплат. КДП и другие оппозиционеры призывают снизить потребительские налоги и отказаться от ядерной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии.

В свою очередь правящая коалиция утверждает, что различия между оппозиционными партиями во взглядах на внешнюю политику и сферу безопасности делают их неспособными управлять страной. Также ЛДП и союзники планируют увеличить оборонные расходы в два раза - до 2% от ВВП - в свете наращивания Китаем военного потенциала и ракетной угрозы от КНДР, отмечает "Майнити".

Япония Фумио Кисида

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