Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Деревянный нож для стейка, возможные вакцины от COVID в виде жевательной резинки, а также столбы в виде фаллосов возрастом 11 тыс. лет

Фото: Natalie Behring-Chisholm/Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU -"Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые увеличили твердость древесины в двадцать три раза. Получился материал, который не уступает стали — из него можно сделать не только гвозди, но и ножи для стейков. Оказалось, что для разрезания тестового образца стейка деревянным ножом требуется вдвое меньшая сила, чем для разрезания такого же образца стальным ножом. Чтобы этого добиться, древесину обработали кипящим щелочным раствором, а затем сжали с помощью горячего пресса. Это избавило от мягкой фракции древесины – лигнина, заполнило пустоты и скрепило соседние целлюлозные волокна водородными связями. Обработка минеральным маслом сделала поверхность материала гидрофобной.

- Американские врачи описали психические нарушения у трех подростков после перенесенного ковида. Они обратились в больницу с жалобами на бессонницу, тревожность, возбужденное и агрессивное поведение. У двух пациентов в спинномозговой жидкости нашли антитела к коронавирусу и аутоантитела к тканям мозга. У третьего подростка не нашли антител к коронавирусу в спинномозговой жидкости. Врачи объяснили это приемом психоактивных веществ, в приеме которых признался пациент.

- Турецкие археологи обнаружили в засыпанном здании столбы в виде фаллосов возрастом 11 тысяч лет, а также каменную мужскую голову. Ученые проводили раскопки на памятнике Карахан-Тепе эпохи раннего неолита. В этих зданиях, по всей видимости, проходили ритуальные церемонии. Примечательно, что все нежилые постройки на раскопанном участке впоследствии были намеренно засыпаны землей, скальными породами и камнями.

- Американский физик изготовил волчок, который крутится только в одну сторону. Он представляет собой половину вытянутого эллипсоида, изготовленного из латуни. При вращении против часовой стрелки он ведет себя так же, как и обычный волчок. Однако, когда он крутится по часовой стрелке, нестабильность качения в определенный момент приводит к изменению направления вращения.

- Осень 2021 года ознаменовалась публикациями результатов сразу двух экспериментов, связанных с поиском стерильных нейтрино. Сайт N+1 рассказал, что случилось и что это может значить для физики.

- Через некоторое время у нас могут появиться вакцины от ковида в виде таблеток, спрея для носа, жевательной резинки или вообще кефира. В этой статье N+1 разбирался, как (и почему) должны работать такие вакцины.

- В сентябре математик Мартин Доуд выложил в открытый доступ свое доказательство неравенства классов P и NP. Но ненадолго. Математик Владимир Потапов рассказал о задаче, которой бросил вызов его американский коллега, и том, что, по-видимому, пошло не так.