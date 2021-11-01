Киев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границы

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Украины опровергает появившуюся в СМИ информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".

"По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее газета The Washington Post сообщила о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Газета также обнародовала заявления официальных лиц, которые на условиях анонимности сообщили, что перемещения российских войск вызывают озабоченность в США и Европе.