Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Пентагоне заявили, что продолжат следить за ситуацией на границе РФ и Украины

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - США продолжают отслеживать ситуацию на границе РФ и Украины и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о якобы переброске РФ войск у границы с Украиной.

"Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", - сказал он в понедельник на брифинге.

Кирби отметил, что США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе мира и продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что якобы в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

В свою очередь министерство обороны Украины опровергло распространившуюся в СМИ информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".

США Россия Украина Пентагон Джон Кирби

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

Киев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границы

Киев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат

Лавров заявил, что Киев пытается втянуть РФ в боевые действия в Донбассе

Пандемия коронавируса

Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 5 млн

Пандемия коронавируса

Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

Китай предупредил США об опасности американской политики в отношении Тайваня

Китай предупредил США об опасности американской политики в отношении Тайваня

Правящая в Японии ЛДП сохранила большинство в нижней палате парламента

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });