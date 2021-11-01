В Пентагоне заявили, что продолжат следить за ситуацией на границе РФ и Украины

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - США продолжают отслеживать ситуацию на границе РФ и Украины и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о якобы переброске РФ войск у границы с Украиной.

"Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", - сказал он в понедельник на брифинге.

Кирби отметил, что США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе мира и продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что якобы в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

В свою очередь министерство обороны Украины опровергло распространившуюся в СМИ информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".