Китай попросил "Интер РАО" увеличить почти вдвое поставки электроэнергии в ноябре-декабре

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" получило официальное обращение от Китая с просьбой увеличить почти вдвое поставки электроэнергии в ноябре-декабре, рассказала журналистам член правления компании Александра Панина.

Она отметила, что по итогам 2021 г. "Интер РАО" рассчитывает выйти на рекордные объемы поставок в Китай.

"555 млн кВт.ч заявка в месяц на ноябрь и декабрь. Почти удваивают", - привела она данные, отметив, что заявка КНР будет удовлетворена почти полностью.

Увеличение экспорта в Китай повысит загрузку ТЭС Дальнего Востока, в частности, генерацию "РусГидро".

Стороны пока не обсуждали объемы поставок на следующий год, сказала Панина.

"Интер РАО" с 1 октября увеличила в два раза экспорт электроэнергии в Китай по сравнению с плановыми объемами на 2021 и уровнем поставок в октябре 2020 г. Причиной энергодефицита в северных провинциях КНР стала, в том числе, нехватка угля для местных ТЭС.

Кроме этого, большинство китайских электростанций продают электроэнергию по установленным ценам, и некоторые производители решили сократить выработку вместо того, чтобы производить электроэнергию себе в убыток, что усугубило текущий кризис. По расчетам Bloomberg Intelligence, производителям придется поднять тарифы примерно на треть, чтобы вновь выйти на прибыльные уровни.

В 2020 году объемы экспорта российской электроэнергии в Китай составили 3,06 млрд кВт.ч (-1,3% к 2019 году). В январе-сентябре 2021 г. поставки выросли на 3,2%, до 2,48 млрд кВт.ч.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.