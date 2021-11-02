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В Китае намерены еще долгое время придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что политика "нулевой терпимости" к COVID-19 продержится в КНР еще долгое время, сообщают китайские СМИ.

"Эта политика останется надолго. То, как долго она продержится, зависит от ситуации c контролем над вирусом в мире", - рассказал эпидемиолог в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Он отметил, что эта политика является относительно малозатратным подходом по сравнению с лечением после заражения.

Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19, в том числе и в рамках подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм, которые должны пройти в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 97 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от заболевания.

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