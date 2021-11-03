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В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса
Фото: Andy Wong/ AP/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Госкомитет здравоохранения сообщил в среду, что за минувший вторник в Китае выявлено 93 новых случая заражения COVID-19 внутри страны.

Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), который от российского Благовещенска отделяет только река Амур.

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В понедельник, по данным Госкомздрава Китая, было выявлено 54 заразившихся внутри страны, в воскресенье минувшей недели - 59, субботу - 48.

Новая волна "внутренних" заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных, 426 из них связаны главным источником нынешней волны распространения вируса - севером и северо-востоком страны - провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия. Китайские СМИ называют тенденцию "тревожной", поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие ограничительные меры.

СМИ обратили внимание, что восемь человек заразились в Пекине - это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице с 19 января текущего года, хотя власти и прилагают усилия по предотвращению распространения инфекции.

Так, жителям рекомендовано воздерживаться от поездок за пределы города, откладывать свадьбы, упрощать организацию похорон и сокращать все несущественные массовые мероприятия.

Принимаются меры по сдерживанию миграции населения. В пекинском аэропорту "Дасин" на утро среды отменено более 60% ранее запланированных рейсов, в "Столичном" - почти 50%.

Всего во вторник зафиксировано 109 новых инфицированных, 16 из них прибыли в Китай из-за рубежа.

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекции, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус COVID-19 Госкомитет здравоохранения КНР

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