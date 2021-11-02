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Китайская версия игры Fortnite перестанет работать в стране с 15 ноября

Китайская версия игры Fortnite перестанет работать в стране с 15 ноября
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Китайская версия популярной онлайн-игры Fortnite - Fortress Night перестанет работать в стране с 15 ноября, говорится в обновлении игры на сайте.

При этом опция создания новых аккаунтов в игре закрыта уже с 1 ноября.

Американская Epic Games, разработчик Fortnite, не сообщила конкретных причин закрытия Fortress Night в Китае.

Игра появилась в стране в 2018 году и стала результатом партнерства Epic Games с китайской технологической Tencent, которой принадлежит 40%-ная доля в компании.

Технически игра не была полностью запущена в стране. Работала ее тестовая версия, исключающая некоторые возможности основной версии Fortnite, такие как внутренние покупки, например.

Китай в последнее время все сильнее ужесточает регулирование в секторе видео-игр. Разработчикам приходится проходить через жесткий процесс одобрения для того, чтобы запустить свою игру. Причем западные субтитры чаще всего подвергаются наиболее сильной цензуре.

Ранее Пекин ввел новые правила для несовершеннолетних геймеров, запретив им играть более 3 часов в неделю. Компании, которые не перенастраивают платформы в соответствии с новыми требованиями, могут быть оштрафованы.

Котировки акций Tencent упали на 1,2% по итогам торгов в Гонконге во вторник.

Fortnite Epic Games

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