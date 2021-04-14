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Разработчик видеоигр Epic Games оценен инвесторами в $29 млрд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Разработчик видеоигр Epic Games Inc. сообщил, что привлек $1 млрд в рамках очередного раунда финансирования, получив оценку в $28,7 млрд.

Оценка стоимости создателя игры Fortnite выросла на 66% по сравнению с прошлым годом, когда она привлекла от инвесторов $1,8 млрд, отмечает CNBC.

Sony Corp., которая уже инвестировала в Epic Games в прошлом году, выделила компании еще $200 млн.

В число инвесторов Epic Games также вошли Appaloosa, Baillie Gifford и Fidelity Management & Research Company. Гендиректор Epic Games Тим Суини сохранил контрольный пакет акций компании.

Популярность таких видеоигр, как Fortnite, подскочила в условиях пандемии, и разработчики видят потенциал расширения пользовательского опыта за счет проведения онлайн-мероприятий, включая виртуальные вечеринки, отмечает AFP.

Глава Epic Games заявил, что компания направит привлеченные средства на развитие пользовательского опыта. "Мы рады усилить наше сотрудничество (с создателями игр - ИФ), чтобы предложить новые развлечения людям по всему миру", - сказал Суини.

В последнее время внимание к разработчику видеоигр выросло из-за его разногласий с Apple Inc. Epic Games обвиняет Apple в нарушении конкуренции и взимании слишком высокой комиссии в магазине приложений App Store.

Epic Games США Fortnite Apple Sony Appaloosa Baillie Gifford Fidelity Management Тим Суини коронавирус

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