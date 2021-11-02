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Охрана президента ЦАР открыла стрельбу по египетским миротворцам

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Центральной Африканской республике десять миротворцев из Египта были ранены в результате стрельбы, которую по ним вели сотрудники охраны президента страны Фостена-Аршанжа Туадера.

Об этом со ссылкой на коммюнике этой миротворческой миссии ООН MINUSCA (МИНУСКА)сообщают, например, турецкое агентство Anadolu и центральноафриканское издание Corbeau News.

Из коммюнике следует, что миротворцы были обстреляны во второй половине дня 1 ноября, вскоре после того, как они прилетели в ЦАР в рамках ротации. Их обстреляли без предупреждения, когда они ехали из аэропорта Банги к месту базирования и проезжали в 120 метрах от президентского дворца. В момент обстрела миротворцы были безоружны.

Из десяти раненых двое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель автобуса с миротворцами, уходя от огня, сбил насмерть женщину.

Представители миссии MINUSCA уже принесли соболезнования семье погибшей и начали переговоры с правительством ЦАР, добиваясь расследования случившегося.

В коммюнике ООН случившееся названо преднамеренной атакой, которой не может быть оправдания.

ООН МИНУСКА ЦАР Банги Египет Фостен-Аршанж Туадера

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