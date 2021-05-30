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Власти ЦАР сообщили о гибели трех россиян

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) сообщили о гибели трех россиян из частного военизированного формирования в результате взрыва на севере страны, сообщает французская радиостанция RFI.

"Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли, когда сработало взрывное устройство", - заявил представитель правительства ЦАР.

По его словам, еще несколько человек, ранены. RFI не уточняет их гражданство.

RFI называет погибших россиян бойцами частного военизированного формирования: они ехали по дороге в составе колонны военных ЦАР.

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы.

В марте 2021 года двое россиян в ЦАР были ранены в результате нападения боевиков на военную колонну.

ЦАР Россия

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