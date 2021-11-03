Мировые лидеры договорились сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден представили совместную инициативу по сокращению выброса метана на саммите COP26 во вторник, сообщает BBC News.

Глобальное обязательство направлено на ограничение выбросов метана на 30% к 2030 году. Более 100 стран присоединились к инициативе.

Глава Еврокомиссии назвала метан одним из видов парниковых газов, выбросы которого возможно сократить для предотвращения глобального потепления. Урсула фон дер Ляйен назвала метан "фруктом, висящим на нижней ветке", тем самым сравнив его с доступной целью.

Основным направлением по сдерживанию глобального потепления является сокращение выброса углекислого газа (CO2), который выделяется в результате деятельности человека, однако отдельные молекулы метана оказывают более мощное согревающее воздействие на атмосферу, чем молекулы CO2.

Ранее более 100 мировых лидеров пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновения лесов. Это стало первой крупной договоренностью в рамках проходящего в Глазго саммита по климату. Среди стран, которые поддержали это решение, - Бразилия, Россия, Канада, Колумбия, США, Великобритания и Индонезия. Отмечается, что в целом на эти страны приходится около 85% леса в мире.

Конференция COP26 по вопросам изменения климата началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.