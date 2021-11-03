ФРС готова "проявить терпение" при выборе момента подъема ставки

По мнению главы Федрезерва Пауэлла, время повышать ставку пока не пришло

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Как сообщалось, FOMC сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также заявил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объемы покупки US Treasuries снизятся на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

При таких темпах сокращения программы Федрезерв завершит ее к середине 2022 года, отметил Пауэлл. Даже при уменьшении ежемесячных объемов выкупа активов политика Центробанка продолжит оказывать серьезную поддержку экономике США, заявил он.

ФРС готова при необходимости ускорить или замедлить темпы сокращения объемов выкупа активов, добавил председатель Федрезерва.

По словам Пауэлла, текущая динамика потребительских цен в Штатах не соответствует понятию ценовой стабильности. При этом он по-прежнему уверен, что усиление инфляции обусловлено факторами, связанными с пандемией COVID-19, и является временным.

Говоря о ситуации на американском рынке труда, Пауэлл отметил, что текущий уровень безработицы переоценивает восстановление занятости. По его оценкам, максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Комментируя климатическую политику Штатов и роль Федрезерва в ней, Пауэлл отметил, что решением этих вопросов должны заниматься власти США, и ФРС не будет занимать здесь ведущую позицию.

Фондовые индексы США, колебавшиеся перед объявлением итогов заседания ФРС, позитивно отреагировали на решения ЦБ - индикаторы прибавляют 0,2-0,9% в ходе торгов.

Курс доллара перешел к снижению в паре с евро. Стоимость евро поднялась до $1,1604, хотя до завершения заседания колебалась около уровня закрытия предыдущей сессии - $1,1580.