Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Участники акции протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит в среду в центре Киева, перекрывают движение автотранспорта на улице Грушевского, а также на нескольких других центральных улицах столицы вблизи правительственного квартала.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на акцию собрались несколько сотен человек, все они - без защитных масок. Протестующие требуют отмены карантинных ограничений, в частности, возвращения школьников к очному обучению, а также выступают против обязательной вакцинации от коронавируса.

Участники акции начали собираться возле здания парламента Украины в 8 часов утра, протестующие продолжают прибывать.

После перекрытия движения транспорта организаторы протеста планируют провести вече под зданием Верховной рады.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются уговорить протестующих разблокировать движение хотя бы для общественного транспорта.