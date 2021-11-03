Глава Минздрава ФРГ заявил о "пандемии не привитых" от COVID в Германии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Германия переживает "пандемию не привитых" от коронавируса COVID-19 граждан, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Сейчас мы переживаем пандемию прежде всего непривитых, она серьезная, цифры растут", - сказал он журналистам в Берлине в среду.

По его словам, пандемия коронавируса не закончилась.

Немецкие СМИ сообщают, что в больницах большинство пациентов с коронавирусом - граждане, по разным причинам не получившие прививки.

По данным Института Роберта Коха на среду, 3 ноября, индекс заболеваемости коронавирусом составляет 146,6 случаев на 100 тысяч человек за неделю. Это существенно выше показателей лета. Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились 4 638 419 человек, и 96 тыс. человек скончались.