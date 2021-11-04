В Германии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Германии за последние сутки выявили 33 949 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за все время пандемии COVID-19, сообщает в четверг Deutsche Welle со ссылкой на данные института Роберта Коха.

Предыдущий рекорд фиксировали в декабре 2020 года, тогда суточный показатель заражений составил 33 777 случаев.

По данным издания, накануне немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что Германия живет в "пандемии не прошедших вакцинацию" и что страна в полной мере проживает уже четвертую волну коронавируса.

Более 66% населения Германии полностью привились от COVID-19. Однако, как отмечает Deutsche Welle, результаты недавнего опроса показали, что значительная часть взрослых жителей страны, которые не получили и первого компонента вакцины, не собираются начинать вакцинироваться.

Немецкие СМИ сообщают, что в больницах большинство пациентов с коронавирусом - граждане, по разным причинам не сделавшие прививки.

По данным института Роберта Коха на 3 ноября 2021 года, индекс заболеваемости коронавирусом составляет 146,6 случаев на 100 тысяч человек за неделю. Это существенно выше показателей лета 2021 года. Всего с начала пандемии в Германии выявили свыше 4,6 млн заражений COVID-19, более 96,6 тыс. инфицированных скончались.