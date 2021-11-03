Варшава потребовала от Минска объяснений из-за "вторжения" вооруженных людей в Польшу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Польши потребовали от Минска объяснений в связи с недавним "вторжением" на польскую территорию вооруженных людей в военной форме, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Белоруссии", - сказал представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын.

По его словам, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на вторник. Во вторник в министерство был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.

Во время встречи с дипломатом заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик потребовал объяснений и отметил, что "действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации". Вавжик заявил, что "Польша считает такие действия неприемлемыми и не будет мириться с ними", добавив, что "Польша настроена защитить свои границы и внешние границы ЕС".

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют белоруссие власти в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

В Польше и Литве, стремясь остановить поток нелегалов, сообщали о намерении построить заградительные сооружения вдоль границы с Белоруссией. В Польше эта работа уже ведется.