Минск отверг заявления Варшавы о провокациях на польско-белорусской границе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия не провоцировала пограничные инциденты и не намерена этого делать, заявили в четверг в МИД страны.

Таким образом Минск отреагировал на требование власти Польши дать объяснения в связи с появлением на границе вооруженных людей в военной форме.

"Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, размещенном на сайте ведомства.

Как говорится в заявлении, "еще раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость".

Ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын сообщил, что инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие. Как он отметил, "заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси".

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Во вторник в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.