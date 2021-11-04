Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минск отверг заявления Варшавы о провокациях на польско-белорусской границе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия не провоцировала пограничные инциденты и не намерена этого делать, заявили в четверг в МИД страны.

Таким образом Минск отреагировал на требование власти Польши дать объяснения в связи с появлением на границе вооруженных людей в военной форме.

"Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, размещенном на сайте ведомства.

Как говорится в заявлении, "еще раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость".

В миреВаршава потребовала от Минска объяснений из-за "вторжения" вооруженных людей в ПольшуЧитать подробнее

Ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын сообщил, что инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие. Как он отметил, "заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси".

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Во вторник в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.

Белоруссия Польша

Новости по теме

Новости

Власти Молдавии предупредили граждан о рекордных ценах на газ

Рада одобрила назначение Резникова министром обороны Украины

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248 миллионов

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248 миллионов

Что случилось этой ночью: четверг, 4 ноября

Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin

Украинская Рада отправила в отставку министра обороны Тарана

Diageo построит в Китае первый завод по выпуску солодового виски

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID растет в Европе пятую неделю подряд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });