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Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией

Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Польские парламентарии в пятницу одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией в ответ на поток нелегалов, которые оказались в ловушке в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны, сообщают европейские СМИ.

Стоимость стены оценивается примерно в 353 млн евро. Планируется, что заграждение протянется более чем на сто километров по восточной границе Европейского Союза.

Ожидается, что президент страны Анджей Дуда подпишет законопроект в ближайшие дни. Ранее он заявлял, что подпишет его, как только парламент закончит над ним работу.

На границе установлены временные заграждения.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

В Польше и Литве, стремясь остановить поток нелегалов, сообщали о намерении построить заградительные сооружения вдоль границы с Белоруссией.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале сентября заявил, что к стране претензий быть не может. "Люди бегут из Ирака, Ливана, Сирии, других стран через Беларусь и Россию. Мы их не звали. И они вообще к нам не идут. Они через нас идут туда, куда их позвали. Берите - это ваша проблема. Такова наша позиция ", - заявил он.

Белоруссия Польша

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