Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения воздуха в индийской столице достиг опасного уровня, сообщает "Би-би-си".
Отмечается, что помимо традиционных причин смога - выхлопы транспорта и промышленные выбросы - проблему усугубило празднование Дивали. В этот фестиваль огней принято зажигать свечи и фонарики, взрывать петарды и запускать фейерверки. Причем отмечается, что в этом году продажа фейерверков, как и их запуск, были запрещены. Однако это не помешало многим индийцам отметить праздник привычным образом.
Осенью экологическая ситуация в регионе осложняется еще больше, поскольку фермеры поджигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.
По данным государственных систем мониторинга, в некоторых районах Дели показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) достигли отметки в 999 на кубический метр. Это максимально возможный показатель. В некоторых районах зафиксированы показатели в 500, что считается экстремальным уровнем.
Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) предполагает, что показатели от 0 до 50 считаются хорошими, от 51 до 100 - удовлетворительными.
Delhi's AQI is 999; PM 10 is 999 and PM 2.5 is 966 because of only one reason: The monitoring equipment can only measure upto 999. pic.twitter.com/ocJZV21Vhy— LIFE (@lifeindia2016) November 4, 2021