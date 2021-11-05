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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения воздуха в индийской столице достиг опасного уровня, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что помимо традиционных причин смога - выхлопы транспорта и промышленные выбросы - проблему усугубило празднование Дивали. В этот фестиваль огней принято зажигать свечи и фонарики, взрывать петарды и запускать фейерверки. Причем отмечается, что в этом году продажа фейерверков, как и их запуск, были запрещены. Однако это не помешало многим индийцам отметить праздник привычным образом.

Осенью экологическая ситуация в регионе осложняется еще больше, поскольку фермеры поджигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.

По данным государственных систем мониторинга, в некоторых районах Дели показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) достигли отметки в 999 на кубический метр. Это максимально возможный показатель. В некоторых районах зафиксированы показатели в 500, что считается экстремальным уровнем.

Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) предполагает, что показатели от 0 до 50 считаются хорошими, от 51 до 100 - удовлетворительными.

Индия Дели Девали

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