Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения воздуха в индийской столице достиг опасного уровня, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что помимо традиционных причин смога - выхлопы транспорта и промышленные выбросы - проблему усугубило празднование Дивали. В этот фестиваль огней принято зажигать свечи и фонарики, взрывать петарды и запускать фейерверки. Причем отмечается, что в этом году продажа фейерверков, как и их запуск, были запрещены. Однако это не помешало многим индийцам отметить праздник привычным образом.

Осенью экологическая ситуация в регионе осложняется еще больше, поскольку фермеры поджигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.

По данным государственных систем мониторинга, в некоторых районах Дели показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) достигли отметки в 999 на кубический метр. Это максимально возможный показатель. В некоторых районах зафиксированы показатели в 500, что считается экстремальным уровнем.

Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) предполагает, что показатели от 0 до 50 считаются хорошими, от 51 до 100 - удовлетворительными.