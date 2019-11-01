Власти Дели признали город газовой камерой и начали раздавать маски

Смог в Дели Фото: Reuters

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти индийского Дели объявили о закрытии всех школ до 5 ноября из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает издание The Hindu.

Глава администрации города Арвинд Кеджривал констатировал, что столица Индии уже напоминает "газовую камеру". В школах Дели раздадут около 5 млн масок.

Кеджривал призвал молодое поколение жителей Дели следить за тем, чтобы в городе прекратили сжигать мусор. Если увещевания не сработают, он рекомендовал звонить в специальную службу и сообщать о происходящем.

Главная причина резкого ухудшения и без того плохой ситуации с чистотой воздуха в Индии - это поджигание полей в конце сезона. Тысячи индийских фермеров из соседних штатов Харьяна и Пенджаб в ноябре поджигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.

Загрязнение воздуха усугубляет национальный праздник Дивали, который отмечается в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.

Также на экологию влияет строительная пыль, выхлопы автотранспорта, выбросы промышленности. Но главной проблемой остаются подожженные поля.

Как отмечает Би-би-си", показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) достигли 533 микрограмм на кубический метр. Всемирная организация здравоохранения считает безопасной среднесуточную концентрацию взвешенных частиц PM 2,5 до 25 микрограмм.