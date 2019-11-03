Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"

Смог в Нью-Дели Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения воздуха на севере Индии достиг "невыносимого уровня", констатировал глава администрации Дели Арвинд Кеджривал. Как сообщает "Би-би-си", воздух в индийской столице официально признан опасным для здоровья.

Школы закрыты, более 30 рейсов в местном аэропорту были отменены, а строительные работы в Дели приостановлены, поскольку город накрыт смогом.

Кеджривал обратился к федеральным властям с просьбой помочь уменьшить уровни загрязнения в соседних регионах.

Показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) более чем в семь раз превышают показатели другой печально знаменитой грязным воздухом столицы - Пекина. И в несколько раз превышают уровень, признанный ВОЗ безопасным.

Как отмечает представитель индийского минздрава Варун Джхавери, Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) уже просто невозможно измерить, так как у регистраторов трехзначное табло и они застыли на показателе в 999.

I think we are heading towards Delhi recording the most polluted day in the history of world!! Most of the Delhi areas are showing an AQI of 999 because the meters can't record above that. This is a DISASTER!#DelhiAirEmergency pic.twitter.com/5pY52i5QPw — Varun Jhaveri (@Varun_Jhaveri) November 3, 2019

Как отмечает "Би-би-си", в воскресенье, 3 ноября, в Дели прошла акция протеста. Вышедшие на улицу люди заявляли, что это по-настоящему страшно, когда ты не видишь предметы перед собой из-за смога.

Главная причина резкого ухудшения и без того плохой ситуации с чистотой воздуха в Индии - это поджигание полей в конце сезона. Тысячи индийских фермеров из соседних штатов Харьяна и Пенджаб в ноябре поджигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.

Загрязнение воздуха усугубил национальный праздник Дивали, который отмечается в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.

Также на экологию влияет строительная пыль, выхлопы автотранспорта, выбросы промышленности. Но главной проблемой остаются подожженные поля.