Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Подлодка USS Connecticut в городе Бремертон (штат Вашингтон, США). Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Столкновение ударной атомной подлодки с подводной горой 2 октября в Южно-Китайском море произошло из-за ошибок, допущенных ее главным гидроакустиком, следует из данных ВМС США.

В результате Кори Роджерс отстранен от должности, сообщает 7-й оперативный флот.

Также "из-за утраты доверия" отстранены командир подлодки Кэмерон Альджилани и старпом Патрик Кашин.

ВМС США до сих пор не раскрыли детали столкновения подлодки и характер полученных повреждений. Сообщалось лишь, что USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на картах подводной горой.

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, у атомной подлодки USS Connecticut в результате столкновения были пробиты балластные цистерны в носовой части субмарины. Американский ветеран-подводник Аарон Амик в своем твиттере также сообщил, что подлодка лишилась расположенной в носовой части секции сонара.

Ранее гонконгский сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, возможно, стационарной гидроакустической станцией на дне.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.