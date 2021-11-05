Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Столкновение ударной атомной подлодки с подводной горой 2 октября в Южно-Китайском море произошло из-за ошибок, допущенных ее главным гидроакустиком, следует из данных ВМС США.
В результате Кори Роджерс отстранен от должности, сообщает 7-й оперативный флот.
Также "из-за утраты доверия" отстранены командир подлодки Кэмерон Альджилани и старпом Патрик Кашин.
ВМС США до сих пор не раскрыли детали столкновения подлодки и характер полученных повреждений. Сообщалось лишь, что USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на картах подводной горой.
По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, у атомной подлодки USS Connecticut в результате столкновения были пробиты балластные цистерны в носовой части субмарины. Американский ветеран-подводник Аарон Амик в своем твиттере также сообщил, что подлодка лишилась расположенной в носовой части секции сонара.
Ранее гонконгский сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, возможно, стационарной гидроакустической станцией на дне.
Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.
При этом отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают.
По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.
USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.
Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бремертон (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.